Rechazan solicitud de prescripción del caso pinchazos solicitada por defensa del expresidente Martinelli

Celia Douglas

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli en audiencia de afectación de derechos realizada este viernes en la Corte Suprema de Justicia solicitó la prescripción del caso pinchazos telefónicos, pero un juez de garantías negó la solicitud presentada.

Alma Cortés, del equipo legal de Martinelli explicó que se presentaron 2 solicitudes ante el juez de garantías, una para que se revisara y se estableciera un término de prescripción, además solicitaron una aclaración en cuanto a la violación del artículo 4 del código procesal penal sobre el juez natural.

Por su parte el abogado querellante, Carlos Herrera dijo que ha quedado claro que a estas alturas del proceso no hay ningún tipo de afectación o vulneración a los derechos de Martinelli.

Balbina Herrera dijo sentirse sorprendida porque a escasos días del juicio por el seguimiento persecución y escuchas telefónicas se pretendía interponer otro recurso y considera que estas son partes de sus técnicas dilatorias.

Mencionan que el llamado de atención es importante, pero se ha quedado un poco corto, ya que es el momento para que se establezcan sanciones de carácter económico y disciplinario a la defensa porque no es justo que constantemente estén perdiendo el tiempo en procesos que no llevan a ningún paradero y que lo único que ellos buscaban es que no empezara el juicio.

Detalles del informe con Manuel Espinosa