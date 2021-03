Recibí presiones para no hacer el concurso y me opuse: Dra. Susan Beitía

En medio del escándalo por la emisión de una Resolución que reduce el porcentaje de certificación básica de Medicina y su remoción como Presidenta de la Comisión Nacional de Médicos Residentes e Internos, la Dra. Susan Beitía aseguró que desde hace varios meses se le estaba presionando para no realizar el concurso.

"Desde hace tiempo recibimos presiones para no realizar el concurso y me opuse, porque teníamos las herramientas para hacerlo...", puntualizó Beitía en Radio Panamá.

La Dra. Susan Beitía señaló que fue sorprendida con la decisión de removerla de su cargo, en representación del Ministerio de Salud. "Me enteré que me habían quitado el puesto después de 12 horas de estar trabajando en el cuidado del examen de certificación para nuevos médicos", resaltó.

Indica Beitía, quien tenía 4 años siendo parte de la Comisión Nacional de Médicos Residentes e Internos, que la Resolución con la cual se le reemplazó fue publicada en la Gaceta Oficial, sin embargo, hasta el momento ni el ministro ni su equipo de asesores se ha comunicado para informarle de la decisión.

La Comisión Nacional de Médicos Residentes e Internos es la encargada de llamar a todos los aspirantes egresados de las universidades y escuelas de Medicina a un proceso transparente donde cada uno escoge una plaza delante de todos. En estas convocatorias, todos pueden conocer los puntajes del resto y no hay favoritismos, aseguró la Dra. Susan Beitía durante el noticiero Panamá Hoy.

"Quienes me conocen saben que siempre busco la parte correcta y me ciño a los lineamientos y reglamentos...y eso a mucha gente no le gusta", puntualizó.

La Comisión a la que perteneció Beitía es un ente académico donde hay representación de instituciones, el Colegio Médico y otros gremios.

Los mejores porcentajes en las pruebas de certificación para nuevos médicos los obtienen estudiantes de la Universidad de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí en la primera oportunidad. Los que no alcanzaban el índice no tienen permiso del Consejo Técnico de Salud y no pueden pasar a la Comisión Nacional para escoger su plaza, destacó la doctora Beitía.

Sobre la reducción temporal del índice para aprobar el examen de certificación médica, Beitía indica que el tema se venía planteando desde hace mucho tiempo. "Quienes lo promovían ahora tienen poder en la Asamblea Nacional", aseguró.

Desde el Órgano Legislativo se pretendía lograr mediante un proyecto de ley que el examen para certificar a médicos internos se realizara una vez concluyeran esta etapa de su formación.

Sergio Rivera con la nota