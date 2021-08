Reclamos por padecer de Covid-19 a las aseguradoras fue de 209 millones de dólares

Desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, los reclamos a las compañías aseguradoras por hospitalización y vida alcanzaron los 209 millones de dólares, según dio a conocer a Radio Panamá, Arturo Sáenz Illueca, presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea).



Sáenz manifestó que los 209 millones de dólares de las coberturas está compuesto por 70 millones en seguros de vida y alrededor de 38 millones en gastos de hospitalización, solo por Covid-19.



Precisó que en nueve meses del año 2020, no se vendieron autos nuevos, lo que generó un impacto muy fuerte en el sector. Explicó que los dos rangos de mayor volumen del mercado son salud; que es alrededor del 18%, y automóviles, en un 14%.



Sáenz explicó luego de la pandemia del Covid-19, cada aseguradora puede solicitar en la evaluación médica incluir nuevos aspectos, no solamente porque hayas padecido del virus, ya que si la persona tuvo secuelas graves se convierte en un factor que va a evaluar la compañía, pues podría ser considerado como una preexistencia, y más aun si tiene una secuela posterior.



A pesar de que la economía ha golpeado la economía de los panameños, detalló que las personas han hecho un esfuerzo por mantener sus pólizas de salud por la situación que estamos experimentando; sin embargo, aclaró que la morosidad no llega a un 15% que es bajo.