Rectora de la Unachi argumenta que señalamientos en su contra forman parte de un 'show mediático'

La rectora Etelvina Medianero de Bonagas, afirmó que los últimos señalamientos en su contra son parte de un “show mediático”, dirigido por los personajes que adversan su administración en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

Con respecto al caso de duplicidad de salarios que investiga la Fiscalía de Cuentas, expresó al diario Metro Libre que a su llegada a la rectoría en agosto de 2013, el nombramiento de Nitzia Muñoz, que laboraba a tiempo completo en la Unachi y en el Ministerio de Educacuón (Meduca), ya había sido firmado por la Contraloría. “Nosotros como rectores de las universidades estatales no somos fiscalizadores; todo estaba refrendado, eso significa que ellos debieron haber suspendido ese salario. Pero no fue hasta julio de 2021 que se mandó a suspender el salario de la profesora ¿Por qué no lo hicieron antes?”, indicó.

En ese sentido, argumentó que va a “salir librada de esto, porque ha sido injusto lo que a mí me están haciendo como representante legal de esta universidad”.