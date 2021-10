Región Metropolitana de Salud ha entregado 35 calcomanías de ‘100% vacunados’ y mantiene 200 solicitudes en revisión

El próximo 28 de octubre comenzará a regir la autorización de aforo de 100% de vacunados en los establecimientos comerciales que hayan solicitado el permiso de forma previa.

El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño detalló que hasta ahora se ha entregado 35 calcomanías a restaurantes de “100% vacunados” y se mantienen más de 200 solicitudes a espera de revisión.

Cabe señalar que las empresas o propietarios de locales que quieran contar con el aforo al 100% deben llenar un formulario de solicitud y entregarlo en la Dirección Regional de Salud correspondiente, y posteriormente se procederá a realizar las verificaciones de bioseguridad y sugerencias para que se les otorgue la mencionada calcomanía que indica la aprobación del Ministerio de Salud.

“Los locales que vayan a solicitar esta viabilidad de albergar el 100% de personas que entran a su local deben cumplir con todas las normas y requisitos sanitarios como el permiso sanitario de operaciones o la constancia de inspección sanitaria porque hemos recibido solicitudes de locales que no cuentan con este permiso sanitario y no se le puede otorgar la aprobación”, explicó el doctor Cedeño.

El director de la región metropolitana de Salud, señaló que este decreto Ejecutivo No. 852 de 29 de septiembre de 2021, establece que solo podrán ingresar a la instalaciones abiertas o cerradas con un aforo del 100 %, las personas con esquema de vacunación completa, con un mínimo de 14 días de la última vacuna en actividades concurridas como bodas, cumpleaños, bautizo, quince años, conferencias, seminaritos, exposiciones, ceremonias religiosas o cultos, eventos deportivos o recreativos, así como también los cines, teatros, museos, galerías, gimnasios, coliseos, estadios, restaurantes, parrilladas, bares, cantinas, jardines, jonrones, discotecas, salas de bailes y actividades lúdicas.

Resaltó que en el caso de las oficinas estatales y privadas este decreto no aplica, ya que solo hace referencia a actividades concurridas. “El decreto 852 se hizo para lugares y actividades concurridas, más que todo en el tema comercial, sin embargo, ya hace mucho tiempo que el tema laboral se ha estado flexibilizando y adecuando”, recalcó.

Es importante aclarar que los dueños de establecimientos comerciales no tienen la obligación de acogerse al 100% de aforo, pueden continuar la apertura del local cumpliendo con la medida de albergar el 50% de las personas.

Cedeño recomienda que sobresalga la concientización individual y colectiva. “Estamos en un momento en que el estado ha hecho todo lo posible por controlar la epidemia, garantizar la salud y la seguridad sanitaria de la población. Hemos flexibilizado casi todas las normas por completo buscando la nueva normalidad, pero hay que tener claro que la premisa de aprender a vivir con el virus no es quitarme la mascarilla, ya me vacuné y hacer lo que me dé la gana, es aplicar todas las medidas de bioseguridad que ya conocemos para prevenir el virus, aplicarme la vacuna y estar pendiente de la información que nos den y cuidarnos, sabiendo que el virus llegó para quedarse”, acotó.

Este tema del 100% incluye la adecuación del protocolo de bioseguridad de cada local para verificación de las personas que están ingresando, cumpliendo con el esquema completo de vacunación.

El médico enfatizó que el decreto no busca discriminar, “no es decir ‘tienes que vacunarte’ porque la vacuna no se le obliga a nadie, se recomienda”, precisó.

El Ministerio de Salud (Minsa) manejará un registro o base de datos de todos los establecimientos que se acojan a esta nueva medida.

De igual forma, la institución de salud realizará operativos para garantizar el fiel cumplimiento de las normas prescritas en dicho decreto, sin embargo, Cedeño dijo los propietarios de locales deben tener presente que el Minsa no tiene capacidad para estar en todos lados y que no es la única autoridad. “Policía Nacional es autoridad, Municipio es autoridad, Ministerio de Comercio es autoridad, Ministerio de Trabajo es autoridad”, concluyó.