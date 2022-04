René Quevedo: 'Mientras sigamos en la paranoia sanitaria vamos a seguir sufriendo de desempleo'

El economista y consultor laboral, René Quevedo, analizó este miércoles la situación económica del país y la generación de empleo.

A juicio de Quevedo, se debe convertir la generación de empleo en la primera prioridad. "Mientras sigamos en la paranoia sanitaria vamos a seguir sufriendo de desempleo. El enemigo no es el virus, es el hambre. El turismo se encuentra secuestrado por la paranoia de la sanitaria", añadió.

Remarcó que es hora de ver lo que están haciendo otros países, como República Dominicana que eliminó todas las medidas de Covid-19, y "creo que tenemos que hacer eso nosotros también".

"Necesitamos tres cosas en estos momentos: confianza, inversiones porque sin inversión privada no habrá generación de empleo y consumo; sin confianza no habrá inversiones y sin consumo no habrá manera de rentabilizar estas inversiones", señaló.