Representante Carlos Pérez Herrera defiende el incremento del presupuesto municipal asegurando que es correcto

El representante del corregimiento de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, se refirió a la aprobación del presupuesto municipal para el periodo fiscal 2022, el cual asciende a un monto de $330 millones.

“Creo que ese presupuesto es correcto y no todos los presupuestos llegan a cumplirse, es un presupuesto que si no se cumple se recorta donde no se vaya a cumplir, no es que sea una palabra de Dios”, declaró.

Según Pérez Herrera, con esta cifra, apuestan a que el país salga de la crisis de salud a causa de la Covid-19. “Apostamos al presupuesto del alcalde y queremos apoyar la gestión para que la ciudad salga adelante”, manifestó.

En cuanto al rechazo del presupuesto por parte de los concejales panameñistas, Ricky Domínguez y Willie Bermúdez, de Bella Vista y Don Bosco, respectivamente, expresó que “hay cierta política mezclada en este tema”.