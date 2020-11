Repunte de casos por Covid-19 podría llevar a nuevas medidas

Celia Douglas

El repunte de nuevos casos diarios de covid-19 reportado desde el viernes no sorprende a las autoridades desde hace semanas se venía anunciando que después de la reapertura éste sería un escenario posible. A ello se le suma el incumplimiento de los lineamientos de la autoridad sanitaria por parte de algunas personas, lo cual incrementa la probabilidad de nuevos contagios en el país.



El doctor Israel Cedeño, epidemiólogo del Minsa y jefe de la Región Metropolitana de Salud, indicó que la población debe tomar conciencia del momento que sigue viviendo el mundo y que no se puede bajar la guardia ante el virus.



Cedeño destaca que el equipo de salud ya estaba preparado para un eventual repunte de casos de Covid-19. Lo importante en este momento es que el incremento en los contagios no vaya a impactar la capacidad de respuesta oportuna y la cantidad de cantidad de camas en las instalaciones hospitalarias.



El director de la Región Metropolitana de Salud, Dr. Israel Cedeño, no descarta que en la medida que vayan apareciendo nuevos casos y persista el incumplimiento de medidas, se pueda regresar a la adopción de medidas de restricción. La decisión estaría en manos del ministro de Salud y el presidente de la República, en base al panorama epidemiológico actual y los distintos indicadores.



Los equipos de trazabilidad continuaron este fin de semana con la búsqueda de casos positivos de Covid-19 en las comunidades. Durante un operativo en el corregimiento de Santa Ana, se confirmó que se mantienen 48 casos activos en este sector.

Detalles del informe con Sergio Rivera