Residentes de Natá protestan en la sede del MOP, exigen construcción de carreteras y escuelas dignas

Con pancartas en mano y telones con diversos escritos, un grupo de residentes del distrito de Natá protestaron la mañana de este lunes, en la sede principal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para exigirle al Gobierno soluciones concretas para sus comunidades, entre estas, la reparación de las calles.

La delegación de los moradores exigen la presencia del ministro del MOP, Rafael Sabonge.

"Exigimos que el ministro nos dé la cara, queremos calles asfaltadas, no queremos más rellenos, que liciten la carretera de Natá. Le mandamos un fuerte mensaje al presidente y al ministro, que si hoy no nos atiende en Natá no habrá fiesta del 20 de mayo de los 500 años de fundación", indicaron los manifestantes.

Agregaron que de no recibir respuesta, tomarán otras medidas como el cierre de las vías en Natá por más de 12 horas. "No vamos a permitir más juegos, estamos cansados de lo mismo y de las mentiras. Ya es hora de cambiar, queremos solución", señalaron.

Entre las soluciones que piden están las calles asfaltadas de Natá, centros educativos en buen estado para una educación digna. "Tienen a Natá olvidado", expresó una de las manifestantes.

En tanto, el diputado Luis Ernesto Carles llegó a la sede del MOP, y mencionó que desde hace dos años ha solicitado la licitación y construcción de las carreteras de Natá.

"Nosotros a usted le aprobamos más de $1,300 millones y $800 millones en inversión y cómo es posible que usted se comprometió con los representante, las autoridades y el pueblo de que usted iba a meter en Asfaltando mi Ciudad las carreteras de Natá y ahora nos desayunamos que usted no las incluyó. Esos dineros del pueblo son dineros que tienen que ser invertidos. A mí no me esté escribiendo señor ministro, usted tenía seis meses que a mi no me contestaba un WhatsApp", expresó Carles refiriéndose a Sabonge.