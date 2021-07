Restricciones con mascotas influyen en decisión de alquilar o no en inquilinos latinoamericanos

Un estudio regional realizado por el portal de propiedades Compreoalquile.com, en el marco del Día Nacional del Perro, informa que 7 de cada 10 inquilinos latinoamericanos (71%) aseguran que dejaron de alquilar una propiedad por restricciones a la tenencia de mascotas en el contrato. Mientras tanto, un 29% no pasó por esta situación.

En Panamá, el 41% de los inquilinos admite que alguna vez optó por alquilar otro inmueble que no limitara o tuviera restricciones con tener mascotas.

En esta línea, el informe revela que un 50% de los inquilinos encuestados en Panamá está en desacuerdo con que existan limitaciones que prohíban tener animales domésticos en el contrato de alquiler. Por el contrario, al consultar con los propietarios, un 50% concuerda con la decisión de restringir el ingreso de mascotas en el inmueble.

Ser inquilino y convivir con mascotas: ¿sí o no? En Latinoamérica, el 84% de los consultados que alquilan una propiedad vive con sus mascotas. Mientras tanto, solo un 16% restante no tiene animales en su hogar. A nivel nacional, los panameños que conviven con mascotas representan un 79%.

En Panamá, el 70% de los encuestados indica que desde que tiene mascotas, les cuesta más encontrar propiedades en alquiler que acepten su tenencia.

Un 55% de los inquilinos panameños habita en su vivienda junto a 1 mascota, un 27% con dos y un 11% reside con tres. Por último, solo un 6% convive con cuatro o más animales.

Respecto a los tipos de especies más comunes que tienen los inquilinos, el 83% de los consultados en Panamá es dueño de un perro. Por su parte, un 46% tiene un gato como mascota y un 3% algún otro tipo de especie.

Los resultados de los propietarios se encuentran en la misma línea: el 81% de los encuestados es dueño de un perro y un 22% tiene un gato como mascota.

Por otro lado, el informe revela que el encierro en pandemia aumentó el tiempo con las mascotas en el hogar. En la región, un 88% respondió que pudo pasar más momentos con ellos debido al aislamiento. Por su parte, un 8% de los consultados latinoamericanos aseguró haber estado con mucho trabajo, lo cual dificultó poder pasar más tiempo con sus animales, y un 4% restante afirmó que no cree que la cuarentena haya modificado la convivencia con sus mascotas.

Las dificultades de ser propietario y convivir con mascotas en el hogar

El 82% de los consultados en Latinoamérica, dueño de un inmueble, aseguró que convive con mascotas en su hogar. Solo un 18% no lo hace.

La tendencia entre los propietarios se encuentra marcada: un 67% afirma que no consideró comprar o adoptar un animal en cuarentena. Asimismo, un 13,5% consideró adoptar y un 4,7% analizó comprar, pero finalmente ninguno avanzó con esta decisión.

Pero, ¿por qué se vio perjudicada la operación de compra o adopción de una nueva mascota? Un 66% de los encuestados manifestó que la decisión no estuvo vinculada con restricciones en el inmueble que habita. Un 18% expuso que no cuenta con el espacio suficiente en su propiedad y un 14% destacó otro tipo de dificultad no mencionada. Solo un 2% contestó que se debió a que en su edificio no se permiten mascotas.