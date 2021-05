Reubican a familias del edificio Capira a Santa Ana luego del desplome de la estructura

Celia Douglas

Este martes se realizó el traslado de las 76 familias hacia el hotel Doral ubicado en el corregimiento de Santa Ana luego de quedar damnificados producto del desplome del balcón del edificio Capira, será de manera temporal hasta que se les consiga una solución habitacional segura.



La viceministra de Vivienda, Daniela Martínez López, dijo que cada una de las habitaciones del hotel se encuentra amoblada, cuenta con baño, servicios de cable para televisión, red de internet inalámbrica wifi, cocina, lavandería, dos elevadores y seguridad.



Sin embargo, muchos de los residentes del edificio Capira consideran que las autoridades no han sido responsables con el tema, porque no saben qué planes les tienen a futuro.



Igualmente se prohíben las visitas y personas que atenten contra la moralidad, no portar armas blancas ni de fuego, no se permiten escándalos que perturben la tranquilidad de los demás inquilinos del hotel, entre otros.

Detalles del informe con Josué Villao