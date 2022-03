Ricardo Lombana: 'Los partidos políticos se han convertido en empresas electoreras'

El líder del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, se refirió este jueves en Radio Panamá al tema de los partidos políticos, asegurando que actualmente hay colectivos que se han convertido en empresas electoreras.

“Inscriben gente y no ocurre más nada, la persona es solo un número de cédula inscrito, y la persona recibe una llamada cuando vienen las elecciones, te toca en tal mesa y tiene que votar gancho a tal número y listo; eso no es un partido vivo, no es una organización a través de la cual tú puedes transformar tu comunidad”, explicó.

Añadió que en Otro Camino hay una dirección de participación ciudadana dentro del partido. “A partir del 22 de mayo cuando estemos formalizados, le vamos a ofrecer a la ciudadanía distintos canales, formas y espacios de encuentro y de participación, no cuando vienen las elecciones”, dijo.

Este nuevo colectivo se encuentra preparando unas elecciones nacionales para escoger a los líderes nacionales, lo que se conoce como convencionales o incluso delegados.

Destacó que, por primera vez un partido en formación está realizando unas elecciones nacionales para su primera convención constitutiva, la que se desarrollará el próximo 3 de abril.

“Tenemos casi 700 candidatos, cumpliendo la paridad de género. Ese día se elegirá a la primera Junta Directiva Nacional del Movimiento Otro Camino”, señaló Lombana.