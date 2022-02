Ricardo Lombana sobre escrito de Blades: 'El nacimiento de este activismo está basado en desmantelar el clientelismo'

El presidente del partido y movimiento independiente “Otro Camino”, Ricardo Lombana, se refirió este jueves al escrito que hizo el cantautor panameño Rubén Blades titulado “Sobre Panamá y la elección del 2024” en el que señaló que no es necesario para él u otros inscribirse por separado como candidatos independientes para los comicios de 2024, porque ya existe un “colectivo nuevo, organizado y dispuesto para ofrecernos tal oportunidad. Si el partido "Otro Camino" no existiera, entonces se justificaría la acción de ir por la libre”.

Ante esto, Lombana expresó que Blades no puede endosarlo porque no conoce su compromiso para desmantelar el clientelismo. “Yo creo que no tengo ni que contestar eso. El nacimiento de este activismo está basado en desmantelar un estado clientelista”, sentenció.

Afirmó que ahora sí tiene la expectativa de una comunicación con el artista después de este escrito, por lo que ha planteado públicamente que todo lo que desee aportar es bienvenido al país, por la democracia y por parte del Movimiento “Otro Camino” lo exhortó a reunirse, sentarse y diseñar un plan país.

Recalcó que la invitación no solo es para Blades sino también para Ana Matilde Gómez, Juan Diego Vásquez, e incluso suplentes de independientes y todos aquellos panameños que han demostrado que piensan igual con respecto a cómo hay que atacar al “estado corrupto”.

De acuerdo con Lombana, lo que algunos buscan es que el bloque independiente, de aquellos que quieren derrotar la "maleantería política en este país se divida, porque si se divide gana el PRD, gana Ricardo Martinelli".

En cuanto a compañeros de nóminas, dijo que no está pensando en eso, por ahora, pero está abierto a todas las posibilidades.