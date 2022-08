Ricardo Lombana sobre rebaja de medicamentos: 'Esto es un error y una irresponsabilidad por parte del Gobierno'

El presidente del partido Movimiento Otro Camino Panamá, Ricardo Lombana, dilucidó este viernes, en Radio Panamá, sobre varios temas de interés nacional como, la mesa única del diálogo, la crisis nacional, el desabastecimiento de medicamentos, etc.

De acuerdo con Lombana, el Gobierno, si quiere tomar decisiones consensuadas, debe escuchar a todos los sectores, no solo al privado.

En esa línea, hizo referencia al nuevo decreto que autoriza la rebaja del 30% de 170 medicamentos, lo que ha desencadenado que los pequeños dueños de farmacias hicieran énfasis en que la medida los agarró por sorpresa, en que no fueron consultados. "Estamos hablando de casi 5 mil empleos que dependen de estos pequeños negocios. ¿Es bueno que los medicamentos estén más baratos? Sí, es lo que el pueblo necesita. ¿A costa de los pequeños? Esto es un error y una irresponsabilidad por parte del Gobierno", remarcó.

Lombana se pregunta el por qué no se resuelve el problema de fondo y se habla del problema real, que es el desabastecimiento de medicamentos, a lo que responde: "le estamos poniendo una curita a los precios de la privada y qué fácil para el Gobierno no asumir su responsabilidad".

En materia política, no pasó por alto el tema de la libre postulación que ha causado revuelo en las últimas semanas, considerando que debe haber cambios.

"Pienso que la libre postulación debería ser reservada para personas no inscritas en partidos políticos, creo que es lo lógico, pero, eso no es lo que plantea la legislación hoy. Lo que está pasando es en gran parte la razón por la que tomamos la decisión de hacer el partido, para no someternos a las irregularidades, vicios, trabas e injusticias de un proceso completamente viciado. Viendo todo lo que está pasando con la libre postulación, allí está el análisis de por qué hicimos un partido", acotó.