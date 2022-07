Ricardo Martinelli: 'Este es un gobierno que ha fallado completamente; pensé que Varela era malo, pero estos son peores'

La mañana de este viernes, el expresidente Ricardo Martinelli dio a conocer, mediante su cuenta de Twitter, que había sido invitado a la toma de posesión de la Asamblea Nacional, expresando que "otra vez, escucharé un discurso lleno de falsedades, promesas incumplidas, propuestas vagas con acusaciones concretas justificando el porqué no de las cosas".

A su llegada al hemiciclo legislativo, Martinelli aseveró que en estos tres años de gestión del presidente Laurentino Cortizo, "el gobierno ha fallado completamente, ha fracasado". Al mismo tiempo, hizo mención a Juan Carlos Varela, añadiendo: "Yo pensé que Varela era malo, pero estos son peores"

Aspira a que en 2024 se pueda cambiar y revertir esta situación y "devolverle al pueblo panameño la calidad de vida y la aspiración a poder soñar lo que quieran ser , debe haber trabajo, salud, buen transporte, pero sobre todo debe haber buen 'chen chen' para todos los panameños".

El exmandatario también aprovechó la oportunidad para confirmar que sus abogados presentaron este viernes un recurso de apelación a la decisión del juez del Tribunal Electoral que ordenó levantar el fuero penal electoral por el caso Odebrecht.

Respecto a la auditoría que ordenó realizar la Dirección General de Ingresos (DGI), este acotó que "esto lo han cogido como un arma política porque es la única forma que me quieren buscar algo que no me encuentran, y por eso me han armado toda una serie de casos. Han creado un precedente funesto. Lo que hay aquí es una persecución política".

Martinelli dijo que se debe estar pensando en cómo se le resuelven los problemas a los panameños y el tema de la salud de Cortizo, llama ahora a un "gobierno de unidad nacional".

"Aquí estamos viendo es cómo nos peleamos, por eso es que tenemos el país algarete, hay una gran cantidad de desempleo", concluyó el expresidente.