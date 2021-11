Ricardo Martinelli fue declarado absuelto por el caso pinchazos telefónicos

Las tres juezas del Primer Distrito Judicial de Panamá que, desde el 22 de julio pasado, presidieron el juicio en contra del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por presunto espionaje político, la noche de este martes, 09 de noviembre lo declararon de forma unánime "absuelto".

Dicha sentencia no sería apelable, ya que el artículo 179 del Código Procesal Penal señala que “cuando se ordena la celebración de un nuevo juicio en contra del imputado que haya sido absuelto por la sentencia recurrida, y como consecuencia de este nuevo juicio resulta absuelto, dicha sentencia no es susceptible de recurso alguno”.

En agosto de 2019, Martinelli fue declarado no culpable por otros tres jueces, decisión que luego fue anulada y se ordenó la realización de un nuevo juicio.

Las juezas Iveth Francois Vega, Jennifer Saavedra Naranjo y Marysol América Osorio convocaron a todas las partes para el próximo 24 de noviembre, para la lectura completa del veredicto.

Según el tribunal, no se presentaron pruebas que acreditaran que Martinelli ordenó los espionajes que se realizaron, entre 2012 y 2014, desde el edificio 150 de Ancón, del conocido Consejo de Seguridad Nacional. Para dar este veredicto se leyeron aproximadamente 24 puntos.

“La justicia finalmente se ha aplicado, siete años en esta tortura, en este suplicio, le doy las gracias a Dios, le doy gracias a la justicia panameña, he sufrido mucho, no quiero que esto le pase a ningún panameño, por favor imputen a todo el mundo, hagan las cosas como son, por favor lo que me han hecho a mi no se lo hagan a nadie más”, fueron las primeras palabras del exmandatario, tras su salida del tribunal.