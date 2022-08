Rodolfo Aguilera: 'El país tiene dedicado muy pocos recursos a la justicia penal y al sistema penitenciario'

Los homicidios, el sicariato y otras actividades delictivas han ido en aumento en los últimos meses del año, situación que se debe a que nuestro país tiene dedicado muy pocos recursos a la justicia penal y al sistema penitenciario, así lo advirtió el exministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera.

Detalló que un Ministerio Público sin los recursos no puede probar al 100% un delito y la vinculación, quizás puede probar un 60 a 50% y el juez queda obligado a absolver o a declarar no culpable; luego esos que van privados de libertad van a un centro penitenciario que no tienen los recursos para rehabilitar, reinsertar y resocializar al condenado, y el efecto que eso produce es que el 85% reincide y las cárceles no resuelven el problema, simplemente lo postergan.

Aguilera indicó que es necesario atacar el problema desde el principio: "resocializar al joven que aún no ha sido condenado para no tener que condenar al adulto".

Expresó que este Gobierno gasta $150 millones dándole techo, alimento y seguridad a delincuentes en las cárceles, y muchos de estos delincuentes son sociópatas y no tienen cura.