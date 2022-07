Rodrigo Noriega le dio una 'nota de cero' a Adames y Cortizo por no contemplar el tema de transparencia en los discursos Indicó que la Asamblea está en deuda, tienen que hacer su reforma legal de sus estatutos y su reglamento interno y no lo han hecho, es una promesa de Crispiano Adames, y que no ha cumplido.

Rodrigo Noriega, abogado. Foto: Radio Panamá