Rodrigo Noriega manifiesta que a Panamá le hace falta una ‘condena’ para empezar a tener credibilidad

Un profundo análisis hizo el abogado Rodrigo Noriega la mañana de este miércoles sobre la publicación de los “Pandora Papers” realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Noriega explicó que lo fundamental es entender que la misma no es un ataque concertado contra Panamá, como algunas personas han señalado en varias plataformas digitales. “Esto es un trabajo periodístico muy serio que busca exhibir cómo los superricos, políticos, y algunos intereses muy preocupantes para el mundo se aprovechan de una red de sociedades anónimas y sistemas financieros favorables a la evasión fiscal y al blanqueo de capitales”, indicó.

De acuerdo con el jurista, la institucionalidad de nuestro país no está acostumbrada a cooperar, “me refiero a la unidad de análisis financiero con la Dirección General de Ingresos (DGI con la Intendencia de Sujetos no Financieros, con la Autoridad de Aduanas, etc.; es muy difícil cambiarle el chip a la cultura burocrática de estas organizaciones”.

Argumentó que la investigación de los “Pandora Papers” es un trabajo periodístico de hace dos años, “pero pareciera que el estado panameño (la clase política y empresarial) no le interesa sacar a Panamá de estas listas de paraíso fiscal, es mucho más rentable el beneficio que muy poco sacan de este negocio que el perjuicio que recibimos la gran mayoría de los panameños”.

El abogado destacó que “estas grandes firmas de abogados ponen Ministros de Estado, ponen Embajadores, ponen plata para las campañas, les presentan a los candidatos presidenciales y después a los presidentes de la República, le presentan inversionistas, le presentan contactos y tienen demasiado poder en nuestro país. Es un sector muy pequeño de nuestra economía, pero creo que les cuesta cambiar, y hay sectores de la economía panameña que tuvieron el mismo fenómeno”.

Referente a la evasión de impuestos, el letrado se cuestiona el ¿por qué muchos no quieren pagar impuestos?, a lo que él responde que quizás en Europa la carga fiscal es demasiado alta y en Panamá existe un problema similar, ya que más de la mitad de los impuestos sobre la renta no se pagan.

Explicó que hasta el año 2011 se hacían sociedades anónimas donde no había que averiguar quién era el cliente final; hasta 2015 no se tenía la obligación de averiguar si lo fondos de la sociedad eran limpios y honestos, hasta 2019 en Panamá, la evasión fiscal no era delito, y hasta marzo 2020 no era obligatorio informarle al Estado quién era el beneficiario final de las sociedades anónimas, “son cambios muy recientes”.

Reiteró que se ha avanzado un poco en cuestiones de leyes, pero no lo suficiente y no de forma tan rápida. “Si el gobierno de verdad empuja lo que ya hay, yo creo que salimos de todas las listas de paraísos fiscales”, añadió.

“Hace unos meses atrás conversé con unos altos diplomáticos europeos y le pregunté sobre estas listas y qué debemos hacer y me dijeron que nosotros necesitamos una condena, el día que tengan una condena por blanqueo de capitales o evasión fiscal entonces empezamos a tener credibilidad”, ponderó Noriega.

A criterio del abogado debemos ser realistas porque si el país no se enseria, cada vez será más costoso salir de esas listas. Al mismo tiempo, anunció que en dos semanas viene el listado de blanqueo de capitales, luego viene una serie de determinaciones del Gobierno de Estados Unidos y en seis meses se repiten las listas europeas, por consiguiente, “tenemos seis meses para mejorar”.

Dejar la difamación

Noriega contó que conoce algunos miembros del Consorcio ICIJ y aunque no es agremiado, aseguró que este es una organización de periodistas que aportan su tiempo y el medio para el cual laboran aporta el tiempo de sus periodistas.

“No es que se la tienen velada a Panamá, es que, si tú eres honesto y lees toda la historia del Consorcio, no tiene nada que ver con Panamá, todas las divulgaciones hasta ‘Panama Papers’ tuvieron el nombre de Panamá y este se llama ‘Pandora Papers’ porque es precisamente abrir esa caja de pandora con la esperanza de que lo que quede sea la esperanza de un mejor mundo. La gran sorpresa de ‘Pandora Papers’ es que Estados Unidos se ha convertido en un nuevo sitio favorito para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal y este año Estados Unidos aprobó una ley para que se conozca el beneficio final detrás de las sociedades”, aseveró.

“Yo creo que tenemos que dejar de difamar al Consorcio, tenemos que dejar de decir que esto es una campaña concertada contra Panamá”, prosiguió.

No pasará mayor ‘cosa’

Respecto a estas investigaciones reveladas el domingo, Rodrigo Noriega enfatizó que aquí “no va a pasar mayor cosa” y que “lo básico es que la DGI no puede cumplir y no mandar la información pedida si no tiene quién le dé la información”.

“Aquí todo el mundo sabe que el banco que le lavó la plata a Odebrecht en Panamá sigue abierto, todo el mundo sabe que el banco que le lavó la plata a FCC a Meco, siguen abiertos, entonces aquí no pasó nada. Todos sabemos que esa cantidad de dinero no entra a un banco si la junta directiva no la aprueba”, remarcó.