Rómulo Roux pide investigar a fondo las irregularidades en la LNB Roux pide que no haya ningún tipo de preferencia y que no exista impunidad en este caso, menciona que estas situaciones no son nuevas y no se debe permitir que esto se siga dando

Rómulo Roux pide investigar a fondo las irregularidades en la LNB. Foto: Cortesia