Rubén Blades confirma que no se inscribirá como candidato presidencial independiente para las elecciones 2024 Afirmó que no está considerando formar parte de ninguna nómina presidencial. He recibido llamadas y solicitudes para reuniones al respecto y las he declinado, por no considerarlas oportunas, comentó.

Rubén Blades. Foto: Ilustrativa