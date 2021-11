Rubén Blades se alza con dos Latin Grammy por ‘Mejor Álbum de Salsa’ y ‘Mejor Álbum del Año’

El músico y compositor panameño, Rubén Blades se llevó dos Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum de Salsa” con Salsa Plus, y “Mejor Álbum del Año” con Salswing.

Además, se llevó el galardón de “Persona del Año”, en reconocimiento a sus 50 años de carrera musical.

El primer reconocimiento fue recibido por Roberto Delgado & Orquesta, el líder de la banda del mismo nombre, quien comparte la nominación con Blades.

Delgado, al recibir el gramófono dorado, dio las gracias a los que votaron por ellos en nombre de Blades y la orquesta. Dedicó el galardón a la memoria de Carlos Pérez, el timbalero de la orquesta, que este año falleció a causa de la Covid-19.

Durante la premiere, que arrancó poco después del mediodía en la Arena Michelob Ultra, se entregan 45 de los 53 premios de la mayor fiesta estadounidense de la música en español y portugués, informo la agencia AFP.

La gala regresó a su formato presencial luego de la pausa causada por la pandemia de la Covid-19.

Al aceptar el galardón dijo que q era una sorpresa ganarse ese premio. Añadió "no me agrada ganar premios porque creo que nadie pierde, ni soy mejor que nadie, lo aceptamos en nombre de todos los nominados porque todos ganan". Agradeció a toda las personas que hacen su trabajo posible y dedicó el premio a Panamá.

Durante la velada este jueves, Blades subió al escenario a interpretar la canción "Paula C", antes de recibir el galardón como "Persona del Año" de manos del artista puertorriqueño René Pérez, conocido como "Residente".

“Muchísimas gracias a todos por este honor que recibo a nombre de Panamá, de toda su clase artística, a nombre de la orquesta”. Agregó que “el éxito nunca es de una sola persona, hay muchos ingredientes, muchas combinaciones y ellos son parte de eso, Roberto Delgado y la banda, al igual que el equipo que me ayuda”, expresó el "maestro".

El artista "Residente" elogió a Blades como un músico que inspira a nuevas generaciones y un amigo incondicional.

“Gracias a ti, con mi déficit de atención nunca me sentí solo porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia”, le dijo Pérez a Blades. "Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa, me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera”, le expresó "Residente" al salsero istmeño, mientras le temblaban las manos.

La Academia Latina de la Grabación destacó al panameño por su arte y su labor defensora de causas sociales, su apoyo a iniciativas enfocadas en la opresión política, el hambre y la pobreza, entre otros temas globales.

Con estos dos últimos premios, Blades suma 20 gramófonos.