Samirah Armengol: ‘En Panamá la homofobia está disfrazada de chiste y de burla’

Hace unos días la Fifa sancionó a Panamá con un partido a puertas cerradas, es decir sin público, por el mal comportamiento de los aficionados durante los partidos que jugó de local en el mes de septiembre, en la eliminatoria camino al Mundial de Catar 2022.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) mencionó que la medida fue por “cánticos homofóbicos”.

Ante este hecho, Samirah Armengol de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias (Cimuf), destacó que la homofobia es algo que está incrustado profundamente en nuestra sociedad y Panamá es un país homofóbico, además que somos “pasivos-agresivos”.

Añadió que nuestro país la homofobia está disfrazada de chiste y de burla. “Utilizar un concepto para burlarte, pero además utilizarlo como un insulto tiene una carga distinta, nosotros (en Panamá) no estamos civilizados. Panamá insultó al árbitro que es un funcionario de la Fifa, para nosotros no es un insulto, pero para el mundo lo es”, recalcó.

A consideración de Armengol, en Panamá se necesita mucha más educación, ya que a su juicio pareciera que “vivimos en el patio trasero del mundo mentalmente, como sociedad no hemos evolucionado”.

Agregó que cuando no existe educación “tienes un país de ignorancia y nosotros desconocemos lo que está pasando en el mundo”.

Afirmó que otro de los problemas que atravesamos en el país es el “metichismo”.

“Aquí en Panamá nos metemos en todo lo que no nos importa porque creemos que tenemos la verdad absoluta porque no nos hemos educado, nunca nos educamos, nunca nos informamos al respecto, no nos enteramos qué pasa en el mundo”, acotó.