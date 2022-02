Sancionan con $6 mil a la doctora Marta Roa por haber infringido normas sanitarias relacionadas a la vacunación

La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), sancionó con $6 mil a la doctora Marta María Roa De Gracia de Salterio, por haber infringido normas sanitarias vigentes en materia de salud pública al efectuar declaraciones en medios alternativos atribuyendo a la vacunación contra la Covid-19 muertes en niños, adultos y profesionales de la salud sin aportar la evidencia médico científica, entre otras faltas.

Mediante Resolución No. 0246 del 14 de febrero de 2022, expedida por la Dirección General de Salud se precisa que entre las normas sanitarias infringidas por la doctora Roa destaca los numerales 8,9 y 10 del artículo 85 de la Ley 66 de 10 de noviembre de 1947, modificada por la Ley 40 de 16 de noviembre de 2016 que dicta el Código Sanitario de la República de Panamá.

Al obstaculizar, con sus declaraciones, las acciones de vacunación establecidas por la autoridad de salud, la doctora Roa ha infringido el artículo 20 de la Ley no.48 de 5 de diciembre de 2007 que regula el proceso de vacunación en la República de Panamá.

Además, se indica que la prenombrada vulneró el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 64 del 28 de enero de 2020 mediante el cual se adoptaron medidas necesarias ante la amenaza sanitaria por el brote del nuevo coronavirus definidas por el Minsa.

La Resolución añade que la Dra. Roa violó la Resolución No. 1420 del 1 de junio de 2020, que establece el uso obligatorio de las mascarillas, al incitar a la población al no uso del barbijo y en lo personal a no utilizarlo, como hay evidencia (video), durante una protesta en la Corte Suprema de Justicia.

La Resolución sancionatoria sostiene que la presente causa se inicia con un informe de la oficina de Relaciones Públicas del Minsa en el que se aporta como evidencias declaraciones, no autorizadas, en medios de comunicación y redes sociales dadas por Roa los días 15 de noviembre de 2021, 16 de noviembre de 2021 y 21 de enero de 2022.

En estas declaraciones la doctora incita a la población a no vacunarse contra la Covid-19; asegura que hay más de mil muertes a causa de la vacuna en Panamá; que hay muertes de niños y adultos a causa de la vacuna; que personas sanas se están muriendo luego de aplicarse la vacuna; que hay muerte entre los profesionales de la salud que atienden en los hospitales, entre otros señalamientos dados sin aportar la evidencia científica.