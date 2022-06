Sandra Escorcia habla sobre el transporte colaborativo: 'Hay que hacerle docencia a la ATTT y a la Policía'

Ante el incremento del combustible desde hace algunos meses, los panameños no aguantan el bolsillo y poder hacerle frente a esta situación, por lo que el "transporte colaborativo" es una buena opción para abaratar costos.

La exdirectora de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y experta en planificación y movilidad urbana, Sandra Escorcia Alvarado, explicó que esto surge como una respuesta a un consumidor más social que quería compartir su vehículo y que no tiene que bajar a horas precisas o fijas.

Detalló que desde hace muchos años por el tema del tranque, en muchos países surge el transporte colaborativo, y forma parte de la pirámide de movilidad y hoy por hoy esto se promueve.

"En Panamá tenemos 2.3 millones de autos de viajes diarios y tenemos la mitad de las calles de otras ciudadaes. Para los ciudadanos esto debe ser fundamental donde el petróleo seguirá subiendo", remarcó.

Precisó que el término "colaborativo" tampoco es que se brindará esta ayuda de forma gratuita, pero se saca algo de dinero para ayudar a la persona que nos está transportando.

Escorcia destacó que en Panamá no hay ningún tipo de incentivos para los usuarios que hacen transporte colaborativo. A su vez, indicó que la ATTT no tiene porqué meterse porque en la Ley 34 de 1999 ni en el Reglamento de Tránsito, absolutamente nada que diga que no puedes hacer transporte colaborativo, no necesitas permiso de nadie.

Precisó que las empresas pueden hacer transporte colaborativo entre ellas, así el negocio pudiese ir mejor.

"Vivan su derecho ciudadano, no hay nada que lo impida. Hay que hacerle docencia a la ATTT y sobre todo a la Policía de Tránsito que no pueden parar al ciudadano, eso es un derecho, ese es mi auto, y yo hago con mi auto lo que yo quiero, y nadie puede impedirme que yo vaya o le diga a mis compañeros que yo los llevo", sentenció.