Saúl Méndez: 'Nuestra posición no es que no ganen los empresarios, es que no nos roben' Añadió que gremios como el Conep, Apede, Cámara de Comercio, han dicho que no van a acatar las disposiciones que el gobierno establezca en este sentido de los alimentos.

Saúl Méndez, secretario general del Suntracs. Foto: Radio Panamá