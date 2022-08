Se acerca la Feria Internacional del Libro de Panamá, se hará desde el 17 hasta el 21 de agosto

Desde este miércoles 17 hasta el 21 de Agosto, se realizará la Feria Internacional del Libro de Panamá donde el escritor panameño, Eduardo Verdurmen después de 10 años presentará la segunda versión de su obra Los Fantasmas de ANNI (Sebastián).

De acuerdo con el novelista no tenía intención de hacer una segunda parte de Los Fantasmas de Anni, pero, en vista de que no todos entendieron el trasfondo, “sólo vieron la historia de amor, pero no el complejo mundo del sacrificio por los demás y la expiación por parte de Anni para liberar a sus amigos. Además, el reto de hacer una precuela mezclada al mismo tiempo con un spin off me llamó mucho la atención, no es fácil utilizar dos técnicas que demandan mucha concentración.” Explicó Verdurmen, confirmando que le tomó dos años redactar este libro para que la historia concordara.

“En precuela se darán cuenta de todo lo que vivió Sebastián al momento de morir y el porqué de muchas cosas que suceden en Los Fantasmas de Anni del primer libro. Ambos libros se pueden leer a la vez y explorar qué pensaba cada uno al ocurrir las secuencias de acontecimientos, pudiendo ver los dos puntos de vista”, dijo.

Eduardo Verdurmen desde que inició su carrera como escritor ya ha publicado 9 libros: Los Fantasmas de Anni, Los Fantasmas de Anni (Sebastián), Rex Angelorum 1, 2 y 3; El Punto Secreto 1 y 2; El Dibujante y Neirad, siendo todos un éxito total y posicionándolo entre los escritores más vendidos en el género de ficción.

Las portadas de Los Fantasmas de Anni y Sebastián, fueron diseñadas por el mismo Verdurmen: “Las portadas de ambos libros las diseñé yo mismo. En el primer libro aparece Anni en la portada y en esta segunda parte, Sebastián; resaltando al protagonista de cada libro.”

Las novelas de Eduardo Verdurmen son muy gustadas por los lectores panameños y son narraciones para todas las edades, sin embargo, los que más se identifican con la historia son los jóvenes. “Al ser guionista y director de cine, mis libros más que ser de un formato literarios son grandes guiones cinematográficos, donde capítulo a capítulo pueden ser filmados de inmediato, lo que también le permite al lector disfrutar de la lectura como si viera una película o serie.”

Eduardo Verdurmen lanzará oficialmente Los Fantasmas de Anni (Sebastián) en la Feria Internacional del Libro de Panamá, a realizarse en el Megapolis Convention Center, el sábado 20 agosto a las 7 de la noche, en el Salón Carlos Francisco Changmarín.

Para los que deseen adquirir Los Fantasmas de Anni (Sebastián) y demás novelas de Eduardo Verdurmen, estarán a la venta en el stand 25 de la Feria Internacional del Libro de Panamá del 17 al 21 de agosto donde esl escritor estará también firmando libros y compartiendo con los lectores.

Finalizada la feria, estarán a la venta en todas las librerías de Panamá.

A todos aquellos que tienen en mente publicar un libro, Eduardo Verdurmen les da este mensaje: “No se detengan a tratar de hacer el papel de una editorial. Muchos se preocupan por si la narrativa está correcta, si la ortografía es correcta, si tiene forma, etc., porque tardarán 10 años en sacar su primer ejemplar. Como escritores su tarea es crear y hacerlo de cualquier forma posible. Una vez tengan todo hay figuras como correctores de estilo, correctores ortográficos, diagramadores, profesionales que se encargan de ese trabajo. No paren de escribir, aunque sea 10 minutos al día, y antes que se percaten ya terminaron un buen libro.”