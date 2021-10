Se calcula que Alex Saab manejó $50 mil millones en los últimos siete años, dos veces más el presupuesto de Panamá

El empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y extraditado el sábado desde Cabo Verde a Estados Unidos, tenía al menos 27 sociedades en Panamá.

Saab compareció este lunes ante una corte federal del sur de Florida, donde será acusado de fraude y lavado de dinero por la justicia norteamericana. Según los cargos de la justicia norteamericana Saab, junto a su socio, Álvaro Pulido, también acusado del delito de lavar dinero, habría transferido presuntamente $350 millones fuera de Venezuela a cuentas extranjeras de su propiedad o que controlaban.

El analista político, Orlando Goncalvez expresó que Panamá definitivamente va a estar en el ojo del huracán con esta situación.

Detalló que se calcula que Saab manejó en los últimos siete u ocho años $50 mil millones, siendo esto dos veces más que el presupuesto de nuestro país.

Durante su captura en Cabo Verde, cuando paró a repostar su avión, según Goncalvez, Saab venía de Irán, “teóricamente de comprar combustible, pero han salido acusaciones de que el señor estaba negociando y que había participado en la operación de compra de misiles y tecnologías para readaptar los misiles que tiene Venezuela que son cerca de 3,500 misiles tierra-aire”, expresó.

Manifestó que Estados Unidos lo está acusando por el lavado de dinero de los $350 millones, pero hay un caso adicional que le investiga la Fiscalía Sur de Nueva York sobre un entramado que se hizo con el hijo y el sobrino de Siria Flores (esposa de Nicolás Maduro), quienes están detenidos por narcotráfico en Estados Unidos, y se habla que junto con Saab montaron una operación para desviar $1.2 millones de la empresa Petrolera Estatal.

¿Cómo llega Álex Saab a Venezuela?

Goncalvez narra que Saab llega a Venezuela de la mano de Piedad Córdoba, una exsenadora que estaba retirada de la política y que actualmente regresa a la política – algunos venezolanos dicen que regresa tratando de buscar protección legal por estar ligada a Saab. “Ella se lo presenta al presidente Hugo Chávez y en ese momento se estaban negociando varios acuerdos con Colombia. Chávez le propone al presidente colombiano Juan Manuel Santos que Saab sea la contraparte y Santos acepta, pero estos acuerdos no se realizaron”, comentó.

Prosiguió añadiendo que luego de esto y la muerte de Chávez, Álex Saab hizo conexión con Nicolás Maduro, quien era patrocinador de Piedad Córdoba, logrando convertirse así en operador financiero de él para tratar de drenar el dinero, que ya en ese momento estaban robando del estado venezolano. “Saab se volvió el manejador del dinero, no solo que robaba Maduro y Siria Flores si no de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y de otras personas que aún no salen y saldrán. Tomó un poder enorme por la eficiencia con que manejaba el dinero, con la que salía de Venezuela y entraba en otros países comprando activos totalmente limpios”, precisó.

Están temblando

El analista político sostuvo que el régimen venezolano tiembla porque Saab mantiene las claves de las cuentas cifradas y de las cuentas en muchos países. “Hay mucha gente en Venezuela que depende de Saab”.

No quiere cooperar

Álex Saab ha manifestado que no cooperará con la justicia norteamericana y continúa guardando silencio, a lo que Goncalvez declara que encuentra lógica esta decisión de él, ya que, si no se le garantiza sacar a su esposa, hijos y padres de Venezuela porque corren riesgos, él seguirá en silencio. “Su familia debe estar resguardada en Estados Unidos y esto no será tan fácil”, enfatizó.

La minería ilegal, narcotráfico y contrabando de combustible hacia Colombia, eran algunas de las utilidades que manejaba Saab.