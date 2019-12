Sectores populares rechazan acuerdo firmado entre el Ejecutivo y el PNUD para convocar a diálogo sobre las reformas

Celia Douglas

En el sector de trabajadores, el acuerdo entre el Gobierno y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el inicio de un diálogo nacional en torno a las reformas constitucionales, no ha sido bien visto.



Genaro López, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CONUSI), insiste en que lo que necesita es una constituyente originaria para enfrentar los problemas del país.



López dice que el país ya ha tenido experiencias en diálogos con la participación del PNUD y que los resultados no habrían sido satisfactorios.



La economista Maribel Gordón dice que el problema no es de un mediadores. Indica que el proyecto de reforma constitucional preparado por la Concertacion Nacional fue impuesto.



Los grupos populares no rechazan los diálogos pero se oponen a la forma en que se han realizado durante las últimas ocasiones.



El economista y docente universitario Juan Jované, dice que en base a los resultados de diálogos anteriores, no se podría esperar algo positivo de esta convocatoria a diálogo con la intervención del PNUD.



Miguel Antonio Bernal, abogado constitucionalista, dice que lo bueno ha sido pedir el retiro del paquete de reformas constitucionales de la Asamblea Nacional, pero que este se ve empañado por la decisión de un diálogo con organismos externos.



El Consejo de Gabinete ya aprobó una Resolución para proponerle al Órgano Legislativo el retiro del proyecto de reformas constitucionales preparado por el Consejo de la Concertacion Nacional para el Desarrollo.

