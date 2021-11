Según abogado Víctor Orobio, ley de extinción de dominio se aprobará por un tema de compromisos internacionales

A juicio del abogado Víctor Orobio, la ley de extinción de dominio, la cual ha sido implementada en otros países y no ha dado tan buenos frutos, en nuestro país será aprobada porque Panamá no tiene la fortaleza para resistir a los embates de estos organismos internacionales que a cada momento meten al país en listas negras y grises para presionarlo a que tome acciones como lo es dicha ley.

Explicó que este tema hay que verlo bajo dos vertientes: la primera es la parte política y la segunda es que la Asamblea tendrá que hacer un trabajo grande porque si no lo hace pondrá a la gente pobre y de clase baja de este país a someterlos a que puedan perder sus propiedades. “Tal como está quedando la ley, los fiscales tendrán un poder excesivo de quitarle las propiedades a cualquier persona que no tenga en ese momento la capacidad de demostrar la procedencia de sus fondos”, subrayó.

El letrado aseguró que este poder que menciona representa un retroceso enorme, ya que, a su consideración el Ministerio Público y el Gobierno lo está vendiendo como una solución a los problemas que no va a tener ninguna eficacia “porque nosotros aquí tenemos una ley de blanqueo de capitales en la que las personas que son condenadas por ese delito, el Estado les decomisa los bienes y los pone a disposición de este”.

Añade que en la ley de extinción de dominio no se va a requerir la condena de la persona por el delito previo, sino que simplemente va a ser a discreción y voluntad del fiscal. “A quien el fiscal le dé la gana de exigirle que justifique sus bienes, aunque esta persona haya adquirido sus bienes de muchos años atrás y no cuente con una cultura de llevar un registro contable o de guardar la factura o documentos para demostrar que sus bienes fueron adquiridos de alguna fuente lícita, simplemente el fiscal se los puede aprehender de manera provisional y llevarlo ante un juez para que le quite los bienes”, explicó Orobio.

“Desde ese punto de vista entendemos que la ley va a ser aprobada en cualquier momento, la Asamblea de Diputados tampoco tendrá la capacidad de aguantarlo por más tiempo, esto es un tema político y de compromisos internacionales”, aseveró.

Recalcó que con esta ley estamos creando “súperfiscales” de extinción de dominio “y por cultura sabemos que las leyes que quedan abiertas a discreción del Ministerio Público eso se convierte en un problema bien grande en contra de la población, porque la gente rica y de clase media alta no va a perder sus propiedades, aunque cometan delitos tienen registros contables que pueden demostrar el manejo de sus empresas, la gente popular va a ser muy afectada y creo que hay que alzar la voz sobre esto”.

Orobio señaló que en los países que tienen esta ley, la misma no ha reflejado una disminución en los homicidios, en el tráfico de cocaína u otra sustancia ni la incidencia de los actos delictivos, al contrario, ha logrado un mayor problema social.