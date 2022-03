Según datos de la Contraloría, el 3% de las personas presenta discapacidad auditiva

El médico en atención primaria de la Caja de Seguro Social (CSS), Eduardo Valdebenito, se refirió este viernes a la campaña denominada “Para escuchar de por vida, escucha con cuidado”, la cual busca sensibilizar sobre los sonidos fuertes.

Recalcó que la audición es uno de los sentidos más delicados que tenemos en nuestro cuerpo, ya que nos permite ponernos en contacto con el mundo que nos rodea, nos sirve como alerta en una situación de peligro, en un infante es básico para su aprendizaje.

La pérdida de ella se sospecha cuando se les habla a los bebés y no responden buscando la fuente del sonido o no reaccionan ante ruidos fuertes. En adolescentes y adultos, las personas sienten que no escuchan o el resto se lo hace saber.

Precisó que, por el uso de aparatos como audífonos, se ha registrado un aumento en el riesgo para perder la audición a nivel mundial.

“Uno de cada dos jóvenes corre el riesgo de perder la audición debido a una forma insegura de escuchar este año. Se estima que actualmente, 466 millones de personas sufren de esta enfermedad en el mundo; 432 millones, es decir, 93% corresponde a personas adultas que todavía son productivas y 34 millones que equivalen al 7% son niños”, resaltó.

En Panamá, de acuerdo con datos de la Contraloría General, 3% de las personas tienen este tipo de discapacidad y 15.6% de ese 3% lo representa aquellas personas que padecen de carencias auditivas.