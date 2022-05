Según Edgardo Voitier de 'CUCO', el paro en Colón se mantiene por el tema salarial que ha propuesto el Gobierno

La huelga general en Colón llegó este miércoles a su día 17, pese a que la dirigencia de la Coalición Unidad por Colón (CUCO) se reunira la tarde del martes con el ministro encargado de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, para ver el tema salarial y de generación de empleo para los colonenes.

El dirigente de CUCO, Edgardo Voitier, explicó que lo que ha motivado continuar este paro, es la oferta salarial que ha propuesto el Gobierno. "Estamos esperando que el Gobierno mejore esta oferta, lo que buscamos es que se garanticen las plazas de empleos y no queremos que el Gobierno se quede con eso de la capacitación, además, no nos gusta la cuantía que se está planteando para la capacitación que son $150 por mes y eso no alcanza; el Gobierno puede mejorar esa oferta", sentenció.

Agregó que el gremio le presentó a las autoridades una serie de peticiones en base al plan de empleo, el cual quieren que el Gobierno implemente, "creemos que si el Gobierno tiene la voluntad, esto se puede alcanzar".