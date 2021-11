Señalado por el homicidio de Agustín Lara se entrega y es inocente, asegura abogada

El pasado 14 de noviembre fue asesinado Agustín Lara, quien fungía como subdirector del Registro Público, en medio de un acto político del PRD en Los Andes #2, San Miguelito. Desde entonces las autoridades ha buscado a su verdugo, que, según un testigo protegido, se trata de Yeísmo Felipe Possu Mera.

No obstante, Possu Mera se presentó hoy, voluntariamente, ante la DIJ de San Miguelito acompañado de su abogada Sarai Bleisdell, quien aseguró a los medios de comunicación que su cliente es inocente de los cargos que se le señalan por el delito de homicidio.

“Vengo aquí con Yeísmo Felipe Possu Mera, un hombre inocente y vamos a demostrar eso, porque este joven ha sido identificado únicamente por un testigo protegido, que ha dicho que lo ha visto de manera directa”, manifestó Bleisdell.



No obstante, “algo tan elemental en su característica no ha podido señalarlo. Es inocente de los cargos”, agregó la abogada indicando que su cliente tiene una cicatriz en el rostro y un tatuaje, los cuales no fueron mencionado por el testigo protegido al momento de su declaración, tras decir que lo vio directamente.



Al ser cuestionada de por qué Possu Mera no se entregó a las autoridades antes, Bleisdell respondió que necesitaba una defensa efectiva. Agregó que por ser inocente no irán a acuerdo de pena.

Por otra parte, dijo que la recompensa que del $10 mil dólares ofrecida por la Policía Nacional a quien diera información que llevara a la captura de su cliente, sea destinado para los niños pobres del país.



Por su parte, el Ministerio Público informó en su cuenta de Twitter: “Fiscalía de San Miguelito concretó la aprehensión de un ciudadano de 30 años de edad, de nacionalidad colombiana, presuntamente vinculado al delito homicidio, en perjuicio de un funcionario público, registrado el pasado 14 de noviembre en Los Andes #2”.