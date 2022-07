Si el presidente desde hace 15 días hubiera reaccionado, esta situación no se estuviera dando: dirigente Toribio García

El dirigente comarcal, Toribio García se refirió este lunes en Radio Panamá a los acercamientos con las autoridades, luego de los cuestionamientos por los acuerdos logrados este fin de semana en San Félix y Veraguas ; además, explicó por qué no ha participado en ninguna de las dos negociaciones.



"Nosotros no estamos por llegar y hacer show mediático ni nada de eso, estamos haciendo un trabajo con los gremios magisteriales, productores, otros sectores de diferentes ramas para apoyar a que se bajara el precio del combustible a B/.3.00, los precios de la canasta básica y así sucesivamente, la rebaja de los medicamentos", expresó García.



Pese a que la mesa estuvo representada por la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney y otros altos mandos del Ejecutivo, incluyendo el presidente de la República, Laurentino Cortizo y el vicepresidente Gabriel Carrizo, Toribio García aseguró que "el gobierno ha hecho todo al revés, la ministra de Gobierno a este momento no ha levantado un solo teléfono para llamar a este servidor y escogió de a dedo a muchas de las personas que estuvieron en la mesa y firmaron algunos acuerdos sin el consentimiento de la población".



Sobre la disposición de sentarse a la mesa del diálogo, el dirigente enfatizó estar "dispuestos a indisponer nuestras posiciones para seguir negociando sobre el tema de la canasta básica, los medicamentos; sin embargo, el primer punto y lo que el pueblo ha pedido es que se baje a $3.00 el combustible, eso no es negociable",



García manifestó que si desde hace 15 días el presidente hubiera reaccionado o se hubiera acercado, esta situación de caos no se estuviera dando. Sin embargo, indicó que "esta es la única forma que el pueblo tiene de hacer medida de presión para poder que se consiga el objetivo."



"Lamentamos la falta de voluntad que hasta ahora, aún en una mesa de diálogo, aún en una conversación con el presiente, no se llegó a un acuerdo ayer en la mesa de Santiago de Veraguas, de bajar el precio de combustible y bajarlo a B/3.00", señaló.