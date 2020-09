Sigue la lucha a favor de la paridad en Panamá, a 74 años de vigencia constitucional del sufragio de mujeres

Celia Douglas

En el marco del Día Internacional de la Democracia este 15 de septiembre, mediante un conversatorio virtual organizado por el Tribunal Electoral se habló sobre la “Paridad como parte esencial de la Democracia”.

Myrtha Varela de Durán, Magistrada Suplente del TE señala que la sociedad debe estar pendiente de lo que suceda en el tema de la paridad, con las nuevas Reformas Electorales

Por su parte, Voneta Sterling Vicepresidente de FONAMUPP explicó que existe percepción sobre la participación de la mujer en la política por razones como decir que no está preparada, no está interesada o no quiere participar.

Se explicó que la baja participación de las mujeres en espacios de decisión y los obstáculos que enfrentan muestran una situación crítica, pero también una oportunidad para generar un cambio positivo en la región.

En el conversatorio también se dieron aportes del PNUD y del Instituto de Estudios Democráticos.

Detalles del informe con Josué Villao