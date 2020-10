Sin Filtro: Propuestas aceptadas por el MOP para proyectos Llave en Mano no cumplirían requisitos

El Ministerio de Obras Públicas con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, decidió regresar a una antigua metodología para realizar obras en el Estado; los proyectos llave en mano; en los que el Estado paga por avances o por entrega total de las obras.

Se trata del Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento para la Interconexión Cinta Costera 3 - Calzada de Amador y el Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento para la rehabilitación y ampliación de la Carretera, Autopista - Puerto de Vacamonte.



Fuente: Panamá Compra

Ambas licitaciones por mejor valor, tienen la característica que las empresas deben conseguir el 100% del financiamiento previo por parte de un banco, el que debe costear la obra; que el Estado pagará luego de una aprobación final, con una fecha estipulada en el 2023.



Modelo Carta Financiamiento solicitada por el MOP. Fuente: Panamá Compra.

Una propuesta que ha traído muchas repercusiones, tanto en las reuniones previas y homologación que es dónde participan los interesados en el proyecto. En la que inclusive instituciones bancarias, manifestaron que el Estado no les daba la seguridad para poder financiar el proyecto completo, sin que haya un pago real por avances de la obra.

De todas las empresas que participaron de las reuniones, sólo pudieron presentar la licitación 2 consorcios. Por un lado el que integra la empresa CUSA y por el otro MECO.

Vea nota completa del Ministerio de Obras Públicas durante presentación de propuestas.

Uno de los requisitos principales para que las propuestas puedan participar, era tener la carta compromiso del financiamiento aprobado por los bancos, sin que esté sujeta a revisión tras ser seleccionado.

La propuesta presentada por CUSA y Toronto Global Holding, lleva un compromiso de financiamiento del BICSA, Banco Internacional de Costa Rica; pero con una nota, que afirma que dicha solicitud es sujeta a revisión, negociación y demás, es decir que no está aprobada al 100%. Detalle que no concordaría con el reglamento del pliego de cargos publicados por el Ministerio de Obras Públicas en Panamá Compras.

Carta de Financiamiento de CUSA y Toronto Global Holding, sujeta a términos y condiciones.

Mientras que la presentada por el Consorcio conformado por la empresa MECO, proveniente del mismo banco, señala que dicha propuesta ya fue aprobada y no requiere ningun tipo de negociación.

Carta de Financiamiento MECO, sin aprobación posterior. Fuente: Panamá Compra.

Como medio de comunicación responsable, acudimos a la Dirección de Relaciones Públicas del Ministerio de Obras Públicas, en dónde confirmaron la disponibilidad de entrevistas con el Director Contratos, Edgar Aguilera. Una hora antes de la entrevista acordada, a través de otra oficial del Relaciones Públicas del MOP, se comunicó que la entrevista había sido cancelada y reemplazada por un comunicado.

El comunicado que no lleva firma, sostiene que la institución “en cumplimiento de los principios de la contratación pública y en especial el principio de transparencia", no se pronuciaría sobre el tema en cuestión.

Comunicado del MOP dirigido a Radio Panamá.

Al ver que el comunicado remitido por el MOP no responde las interrogantes sobre el tema; es necesario dejar constancia de las preguntas que al no tener la entrevista, no se han podido responder.

- ¿Por qué se regresa a la metodología de proyectos llave en mano, teniendo en cuenta que en el país no ha habido la mayor transparencia en estos procesos?

- ¿Bajo qué argumento se acepta la oferta de una empresa que no cumple con el requisito principal de la Licitación por Mejor Valor, que según aparece en el Pliego de Cargos de Panamá Compras, es presentar una carta del 100% del financiamiento aprobado

- ¿Por qué no se utiliza la herramienta de crear asociaciones público privada para este tipo de obras con el Estado?

Luego de no tener respuestas claras por parte del Ministerio de Obras Públicas, este medio de comunicación, contactó a la Dirección de Contrataciones Públicas; qué mediante correo electrónico, firmado por su director Raphael Fuentes, dieron mayores detalles.



Correo electrónico director de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes.

El martes 5 de octubre la comisión evaluadora del proceso publicó el documento en dónde le realizó la consuta a través del Ministerio de Obras Públicas al Banco Bicsa, sobre la carta de financiamiento de ambos consorcios.

Las respuesta de la institución bancaria deja menos claridad sobre el asunto.

Respuesta BICSA, carta de financiamiento de MECO. Fuente: Panama Compra.



Respuesta BICSA, Carta financiamiento CUSA.

El precio de referencia de la obra es de 48 millones, 701 mil 125 dolares con 71 centavos.

La propuesta por CUSA alcanzó los 48 millones 213 mil 04 dólares, mientras que la de MECO los 52 millones 560 mil 925 dólares con 65 centavos.

Por lo qué la interrogante aqui planteada es:

¿Son los proyectos llave en mano la vía por la que se deben reactivar las obras del Estado?