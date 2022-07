Sin respuesta para transportistas de carga contenerizada, se irán a paro

El plazo se venció y los transportistas de carga no recibieron respuesta por parte del gobierno ante su solicitud de despejar las vías y poder transitar libremente en las calles del país, por ello estos conductores decidieron irse a paro a partir de mañana martes 26 de julio.

Así lo informaron los transportistas de carga quiénes dieron un plazo de 48 horas al gobierno para que le buscara solución al cierre de calles a nivel nacional sin embargo al no tener respuesta optaron por paralizar sus servicios.

Según los dirigentes el servicio que se paralizará será el de carga contenerizada que son los que van desde todos los puertos del país hacia los distintos puntos de Centroamérica e inclusive podría paralizarse el servicio de carga de combustible.

De acuerdo con Fernando ríos del sindicato de conductores de chiriquí las pérdidas durante las últimas semanas han sido cuantiosas y ya los conductores no aguantan un cierre más.

Humberto Harris, miembro de la Asociación de Transporte de carga terrestre de Colón, se refirió al plazo de 48 horas que le han dado al Gobierno para que garantice la seguridad de los transportistas y el libre tránsito de las vías que por más de 16 días se han mantenido cerradas por las protestas.

Harris, quien reveló que el plazo culmina hoy, dijo que, si el Ejecutivo no cumple, van a suspender el servicio, ya que las pérdidas económicas se acrecientan. Al mismo tiempo, señaló que no tienen una cifra estimada sobre a cuánto ascienden estas pérdidas.