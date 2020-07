Sociedad de medicina interna pide cuarentena total y obligatoria para las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí

Enumerando una serie de consideraciones con respecto a la pandemia del Covid-19 como el aumento de contagios y fallecimientos, así como que el equipo de protección del personal de salud empieza a escasear, la Sociedad Panameña de Medicina Interna emitió un comunicado a la Nación y piden a las autoridades cuarentena total y obligatoria para las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí la Presidenta de este gremio doctora Nuvia Batista sustentó en Radio Panamá el por qué.

Mientras las autoridades de salud analizan el por qué, del aumento de casos y letalidad, la Doctora Batista dio una explicación.

Por su parte el Ministro de Salud Luis Francisco Sucre dijo que analizan la propuesta y no la descartan, pero que tanto el gobierno y la población tendrían que estar preparados.

La presidenta de la Sociedad Panameña de Medicina Interna Nuvia Batista lamentó que la sociedad no sea consciente que el Covid-19 tiene el potencial de matar y que nuestra responsabilidad en evitar transmitir la infección a otras personas es primordial.

Dejó claro que en ningún momento las personas pueden estar seguras que el ambiente en que el que están no hay alguna persona contagiada con este virus y hasta que no disminuya la transmisión en la comunidad no podremos regresar a la rutina de reuniones sociales o salir de compras innecesarias.

Detalles del informe con Laritza De León

Presentación previa del documento adjunto: