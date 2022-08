Soledad Sierra sobre casos de femicidio: 'En la cultura machista se le enseña al hombre a tener el poder y control'

La psicóloga Soledad Sierra, abordó este miércoles el tema de los femicidios en el país, los cuales han ido en incremento, recalcando que la violencia es aprendida desde nuestra niñez.

Dijo que los padres deben comprender que ellos son la guía y no el mandato, y que deben tener poder y control, "desde que somos pequeños nos dicen: 'yo soy el que mando, me tienes que obedecer', en lugar de utilizar un lenguaje de guía; no críamos así a los hijos. Todo va en el poder y control, en querer tener el poder y el control".

La especialista añadió que en la filosofía de vida o cultura machista se le ena teseña al hombre que él tiene que tener poder y control, porque es el que tiene que proveer, es el que tiene que asegurar que todo esté bajo control y eso se añade a las parejas.

"Esa cultura que se le enseña hace que la persona gestione mal todo lo que le sucede porque cuando tiene una relación sentimental de pareja quiere tener poder y control sobre eso, y cuando siente que no puede controlar la situación, tiene que perseguirla hasta que la logre, y cuando la consigue tiene el dominio sobre ella", explicó Sierra.