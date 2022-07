Soluciones del gobierno no satisfacen a los manifestantes, Amoacs afirma que segurán las protestas

Las medidas anunciadas por el gobierno sobre contención del gasto, congelamiento del precio del combustible en $3.95 y la inclusión de 10 productos de la canasta básica en control de precio, no convencen a las agrupaciones en protesta, así lo manifestó Fernando Castañeda, secretario general de la Asociación de Médicos Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), al resaltar que con estas medidas no solucionan nada.

Destacó que en el caso de la canasta básica no se le está beneficiando en nada a la clase media trabajadora, ya que no solo se consumen esos 10 productos.

“La medida de congelar la gasolina en $3.95 eso es una burla, porque ya el combustible venía bajando, pero el precio de los alimentos y otros productos que subieron no han disminuido su precio”, dijo al resaltar que ahora solo le están rebajando como 10 centavos y para colmo que esta medida no es para todo el pueblo y tampoco se hará directamente en las gasolinera sino en un deposito digital como el bono solidario “donde no sabemos si la plata se estaba perdiendo colocando el dinero a gente que no esta viva”, explicó al resaltar que este es un “juego muy peligroso”.

Castañeda aseguró que “estas medidas de mentiritas” no van a cesar las protestas, sino que intensificaran las medidas de presión adoptadas por la población.

Alegó que tampoco se ha tocado el tema de los medicamentos ni la situación de la alimentación de los pacientes dentro de los hospitales, en los que aseguró se les da “arroz con huevo a los pacientes”.

Puntualizó en que pareciera que esta situación es parte de la agenda que tiene preparada el gobierno con las reformas y el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las pensiones de la Caja de Seguro Social. “Necesitamos que se regrese al sistema solidario y tengamos todos mejores pensiones. Todo esto parece una maraña para disfrazar lo que está sucediendo con el informe de la OIT”, concluyó.