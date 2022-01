Sucre confirma contagio comunitario por ómicron en Panamá El ministro aseguró que no habrá carnavales y que todo el que no cumpla se le va a sancionar, porque es importante tener responsabilidad para que ómicron no nos complique las cosas como lo ha hecho en otros países.

El 90% de las personas que mueren por COVID-19 son los no vacunados. Foto: Cortesía