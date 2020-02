Suntracs anuncia marcha por la desesperación y el hambre

Celia Douglas

El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares anunció que para el próximo jueves 5 de marzo estarán marchando por la desesperación y el hambre a las 4 de la tarde partiendo del Parque Porras con dirección a la Presidencia de la República. 3.34

Abdiel Betancourt, subsecretario general del SUNTRACS señaló que el desempleo en el país va en aumento, solo en el área de la construcción hay más de 40 mil obreros que están saliendo de sus proyectos.



Mencionó que existen proyectos estatales que han bajado el volumen de trabajadores, producto de la incompetencia del Gobierno, que no solo ha traído bajas en los empleos, si no también afectaciones en otros aspectos sociales como agua, vivienda, seguridad, transporte.



Yamir Córdoba, secretario de Finanzas del sindicato dijo que, a pocos meses del actual Gobierno, es notable el desgaste, por lo que piden respuestas de calidad a sus inquietudes; aprovechó para invitar a todos los movimientos de desempleados a participar de esta manifestación



El Suntracs ha mencionado que mantienen la inquietud por la situación de la Caja de Seguro Social, por lo tanto aparte de la marcha no descartan con tomar otras acciones futuras que podría ser hasta una huelga.

Detalles del informe con Manuel Espinosa