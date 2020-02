Suplente del diputado Arias responsabiliza a dirigencia del PRD por acefalia en que permanece curul

Celia Douglas

En conferencia de prensa, el diputado suplente Renilio Martelo, del circuito 10-2 (Comarca Guna Yala) cuestiono que no se le haya permitido ocupar la curul que se mantiene en acefalia desde hace varios meses cuando se le ordeno detención domiciliaria a su principal, el perredista Arquesio Arias, en medio del proceso que se le sigue por supuestos delitos contra la integridad sexual.

En declaraciones a los medios de comunicación, el diputado suplente de Arias, dijo que ha tratado de buscar el apoyo de la directiva de su partido, pero se han negado a respaldarle, en tanto que su principal enfrenta el proceso ante la justicia.

Benjamin Ávila, quien es parte del equipo de trabajo del diputado suplente Renilio Martelo, señalo que existen las condiciones para que, de acuerdo a la Constitución de la Republica, se pueda ocupar la curul en ausencia de su principal.

Al diputado Arquesio Arias se le ordeno detención domiciliaria por 6 meses en tanto que avanzan las investigaciones por supuestos delitos contra la libertad e integridad sexual. Aunque no se le inhabilito como parlamentario su curul permanece vacía y de acuerdo al Reglamento del Régimen Interno de la Asamblea Nacional no podría ser ocupada por su suplente en tanto que Arias no le habilite para reemplazarle en su ausencia.

