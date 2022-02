Taxistas de Chitré se encadenan para exigirle a la ATTT que cumpla con los certificados de operaciones

Un minúsculo grupo de taxistas de Chitré se encadenaron la mañana de este jueves en la sede de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) de la provincia de Herrera para exigir que se cumpla con el otorgamiento de certificados de operaciones.

El director de la ATTT de Herrera, Efraín Peralta, expresó que estos taxistas forman parte de siete grupos que estaban tramitando estas certificaciones.

"Cuando salió el escándalo en la ATTT de la otorgación de la venta de cupo no le completamos los trámites. Hicimos un inventario y solicitamos a la ATTT de Panamá si era factible hacerle los trámites o no, y se le hizo una auditoría interna a estos siete grupos y lo que arrojó es que no cumplían con los requisitos y se le paralizaron los trámites. Estamos esperando que Asesoría Legal haga la resolución para dictaminar que esto ocurre", explicó el funcionario.

Peralta manifestó que pudo conversar con el director encargado de la entidad, Carlos Ordoñez, quien le indicó que atenderá a este grupo de taxistas en la ciudad capital la próxima semana.