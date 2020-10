Técnicos Auxiliares exigen elevación de su categoría profesional

El asesor del Despacho Superiorr del Ministerio de Salud, Alessandro Ganci, explicó en Radio Panamá, la situación que se vive con los técnicos auxiliares.

"Hubo una negociación en el año 2015, junto asociaciones que establecieron 8 grados diferentes de categoría profesionales para los técnicos auxiliares de laboratorios. El primero son los oficios que realizaban y el segundo el grado académico. Dentro del grado académico se estableció reglamentariamente 3 años de estudios universitarios"

Ganci informó que realizo una revisión del pénsum académico y se encontró que el 36% de los técnicos que laboran el Ministerio de Salud y el 20% que trabajan como técnicos auxiliares en la Caja de Seguro Social, tienen un grado universitario inferior a los 3 años.

El MINSA decidió clasificarlos en base a número de créditos universitarios y no años de estudios. "Ofrecimos un paquete de incentivos a aquellos que no han terminado sus estudios universitarios, parte que está dividida en dos: una parte que ha realizado cursos dentro de las instituciones y un 10% que no han terminado sus estudios de escuela secundaria. Además se ofreció una beca parcial de 70% de clases virtuales, flexibilidad horaria para poder asistir a clases presenciales, realizar exámenes previos de materias, y a quienes no habían terminado la escuela secundaria, se ofreció un plan de estudio acelerado de becas parciales junto a UDELAS y el Ministerio de Educación".

Los asistentes técnicos de laboratorio firmaron el grado 3 de categoría en la anterior negociación del 2015, y exigen el grado 4, último grado técnico, sin cumplir requisitos académicos, recalcó Ganci. "Se hicieron los grados para poder seguir estudiando, posteriormente al grado 4 continúan las licenciaturas, postgrados, maestrías y doctorados, que requieren un requisito inexcusable que es terminar estudios universitarios.