Tenga cuidado y no sea víctima del 'phishing', la modalidad que más se ve en nuestro país Rodríguez recomendó a la ciudadanía que no comparta sus datos personales con personas desconocidas, no dé detalles sobre sus contraseñas de cuentas.

Wladimir Rodríguez, jefe de la División de Delitos Cibernéticos de la DIJ. Foto: Radio Panamá