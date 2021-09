Testigo protegido en caso ‘pinchazos telefónicos’ narró lo sucedido en el Consejo de Seguridad

En el Juicio Oral, por el caso Pinchazos Telefónicos, seguido al expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, concluyó con el contrainterrogatorio por parte de la defensa al perito del Ministerio Público, que transcribió los audios y videos de discos compactos con información de interceptación de comunicaciones de las víctimas y del DVD con declaraciones del testigo protegido.

En horas de la tarde se dio lectura a una prueba documental que consistía en el acta de instalación de la Asamblea Nacional de Diputados y toma de posesión del presidente de la República, el 1 de julio de 2009.

Igualmente se presentó el testigo protegido del Ministerio Público, quien fue juramentado y solicitó protección para él y su familia, así como protección laboral, indicando que teme por su vida. Además, pidió que no se divulgue su nombre, ni su voz y que solo vendría a decir la verdad de lo sucedido en el Consejo de Seguridad.

El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá, presidida por la juez Iveth Francois Vega, accedió a la petición del testigo protegido y decidió que no se podrá divulgar su imagen, sus declaraciones, como su fuero laboral, mientras la sentencia no esté en firme, como también de la restricción a las partes de no hacer referencia a la declaración del testigo ante los medios de comunicación y en ningún otro lugar.

La audiencia de este viernes 24 de septiembre, se continuará con este interrogatorio de manera reservada, con el testigo protegido que vendrá a divulgar lo que conoce, que se dio en el Consejo de Seguridad Nacional en los años 2012-2014, reforzando la teoría del caso del Ministerio Público.

En el equipo de fiscales que participó de este juicio oral este jueves 23 de septiembre se encuentran: Diana Callender, Ricaurte González, Idelman Camaño y Alexis Medina, Aurelio Vázquez y Ricardo González.