Testigo protegido 'Euro 14', asegura que ningún fiscal lo presionó para que vinculara a funcionarios

"Euro 14", el testigo del Ministerio Público en varios casos de corrupción relacionados con el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante la gestión del expresidente Ricardo Martinelli, aseguró que ninguno de los fiscales anticorrupción lo presionó para que vinculara a funcionarios de alta jerarquía.

El testigo protegido afirmó que las presiones le llegaron de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y que su molestia con los funcionarios del Ministerio Público se debe a cosas que le prometieron y nunca cumplieron. Además, no se retractará de sus declaraciones sobre las anomalías ocurridas dentro del Programa de Ayuda Nacional.

Abraham Williams (Euro 14), dijo haber estado en una reunión con los funcionarios del CSN Rolando López, Erick Estrada, Jacinto Gómez, al igual que con el abogado Rogelio Saltarín (ya fallecido), y con la exprocuradora Kenia Porcell.

Narró que le ofrecieron un cargo en Washington, y que él les contestó que solo podía hablar de lo que sabía. No obstante, reconoció que en algunos casos dio detalles de la vinculación de funcionarios de la administración del expresidente Juan Carlos Varela, y que estos no fueron procesados.

Señaló que en la audiencia del caso granos, en donde reveló las presiones a las que fue sometido, la idea era que la jueza, Águeda Rentería, conociera su situación procesal y cómo el Ministerio Público primero lo llamó a declarar, le prometió seguridad y que no sería imputado, pero añadió que no solo se le quitó la protección, si no que está imputado en varios casos del PAN.

El testigo expresó que a raíz de esta situación fue objeto de un atentado y que además mantiene un proceso penal por posesión ilegal de armas, que en realidad pertenecían a funcionarios del Servicio de Protección Institucional (SPI) que, inicialmente, le dieron seguridad, y que luego le fueron retirados.

Tras las declaraciones de "Euro 14" en la audiencia del caso granos, la exministra de Educación Lucy Molinar y el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima han interpuesto denuncias contra varios fiscales.