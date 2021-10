Tocumen S.A. hace sus descargos ante apelación presentada por Odebrecht por cancelación de contrato

La administración de Tocumen hizo sus descargos a la apelación que presentó Odebrecht por la cancelación del contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros.

La empresa entregó ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas una advertencia de ilegalidad frente a la resolución del contrato.

Odebrecht alega que la terminal aérea no tenía la facultad para anular el contrato, sin embargo, la administración de Tocumen se mantiene en su posición de que la empresa no cumplió con terminar los trabajos pendientes y, además, no ha corregido daños en la estructura, como filtraciones de agua.

La empresa pidió al tribunal enviar la advertencia a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie.