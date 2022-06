Transportistas de carga agrícola de Tierras Altas esperan lograr acuerdo hoy con comisión gubernamental

En la provincia de Chiriquí continúan las protestas y los cierres de calles protagonizados por los transportistas de carga agrícola por el alza del precio del combustible, a pesar de la propuesta del gobierno del congelamiento del precio del galón de combustible en $3.95.

Desde horas de la mañana del miércoles los transportistas cerraron la vía interamericana a la altura de Gualaca, provincia de Chiriquí; entrada la tarde, la Policía Nacional procedió a abrir por la fuerza la vía desatando enfrentamientos entre los transportistas de carga y las unidades del control de multitudes de la fuerza pública. Esto a pesar de haber llegado a un acuerdo de reunirse este jueves en la Gobernación de Chiriquí.

Lorenzo Jiménez, miembro de la Cadena de Frío de la Asociación de la Comunidad de Productores de Tierras Altas (ACPTA), indicó que esperan que se logre un acuerdo y entendimiento con la comisión gubernamental, liderada por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama.

En cuanto a pérdidas de los productos, dijo que es difícil aún cuantificar los daños, incluso los económicos. "Por lo menos lechuga, apio, en la cadena de frío ya estamos al tope y no nos caben más y al mercado no han llegado. Son cultivos altamente perecederos pueden perderse de una manera incuantificable porque no soportan mucho tiempo", señaló.

Reiteró que lo que solicitan los transportistas de carga agrícola es obtener el beneficio del congelamiento del precio del galón de combustible en $3.95.